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Гапшина Татьяна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

После 25.04.1896

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1875

Муж: Гапшин Алексей Павлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1885

Дочь: Еремина-Никулина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1893

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1896

Дочь: Климушкина Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.04.1896
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