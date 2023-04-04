Гапшина Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиПосле 25.04.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1875
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1885
Дочь: Еремина-Никулина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
08.07.1893
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
25.04.1896
Дочь: Климушкина Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.04.1896