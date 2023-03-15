Сапожникова Анастасия Анисьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожникова Анастасия Анисьевна

Сапожникова Анастасия Анисьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1904

Дочь: Коткина Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Сапожников Павел Борисов

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Павел Борисов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close