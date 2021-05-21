Ведь Алена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведь Алена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.2021

Пол

Женский

Отец

1992 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2021

Отец: Ведь Михаил Юрьевич

Мать: Ведь Екатерина Дмитриевна

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