Коровина Даниела Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Даниела Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2003

Отец: не указан

Мать: Коровина Оксана Сергеевна

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