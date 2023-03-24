Nissinen (Muranen) Olga Sergeintytär
Место рожденияHavuvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения14.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Havuvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
31.10.1913
Сын: Nissinen Toivo Arvid
Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Matinpoika
Смерть
Неизвестно