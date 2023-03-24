Nissinen (Muranen) Olga Sergeintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nissinen (Muranen) Olga Sergeintytär

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Место рождения

Havuvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

14.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Havuvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
31.10.1913

Сын: Nissinen Toivo Arvid

Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Matinpoika

Смерть
Неизвестно
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