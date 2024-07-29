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Шаньшин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1928

Дата смерти

14.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1928

Отец: Шаньшин Иван

Мать: Гуськова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаньшина (Бычкова) Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1950

Сын: Шаньшин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Шаньшина (Бычкова) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
08.09.1956

Дочь: Халипина (Шаньшина) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Шаньшина (Бычкова) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
24.01.1959

Сын: Шаньшин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шаньшина (Бычкова) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
24.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.10.1992
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

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