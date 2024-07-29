Шаньшин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1928
Дата смерти14.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1928
Отец: Шаньшин Иван
Мать: Гуськова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1950
Сын: Шаньшин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Шаньшина (Бычкова) Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
08.09.1956
Дочь: Халипина (Шаньшина) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Шаньшина (Бычкова) Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
24.01.1959
Сын: Шаньшин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шаньшина (Бычкова) Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
24.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.10.1992
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область