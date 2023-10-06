Дорош (Охонько) Евфросиния Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорош (Охонько) Евфросиния Артемовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1895

Отец: Охонько Артем Григорьевич

Мать: Охонько Евфросиния Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.05.1914

Муж: Дорош Ефимий Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1915

Сын: Дорош Федор Ефимович

Отец ребёнка: Дорош Ефимий Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1918

Дочь: Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Дорош Ефимий Федорович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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