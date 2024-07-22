Белозерова (Дерябина) Марфа Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Белозеров Савин Андреевич
Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Белозеров Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Палецких Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Белозеров Артемий Андреевич
Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Белозеров Тихон Андреевич
Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно