Белозерова (Дерябина) Марфа Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Дерябина) Марфа Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Белозеров Савин Андреевич

Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Белозеров Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Палецких Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Белозеров Артемий Андреевич

Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Белозеров Сила Андреевич

Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Белозеров Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Белозеров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Белозеров Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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