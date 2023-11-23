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Виноградов Иоанн Андреев

Место рождения

село Ставотино, Ярославского уезда

Дата рождения

1812

Дата смерти

22.12.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Андрей Фёдоров

Мать: Марина Стефанова

Виноградов Иоанн Андреевич (1812 — 1856) Родился в семье дьячка села Ставотина Ярославского уезда Андрея Федоровича. В 1834 году окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. 26 се... Показать все
Образование
1834
окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда.
Бракосочетание
09.09.1834

Жена: Виноградова (Розова) Ольга Петрова

Работа или профессия
26.09.1834
рукоположен во священника к церкви села Космодемьянского Ярославского уезда
Рождение ребёнка
1836

Сын: Виноградов Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Виноградов Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Виноградова) Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Виноградова) Ольга Иоаннова

Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Виноградова) Любовь Иоаннова

Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Виноградов Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова

Смерть
22.12.1856

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