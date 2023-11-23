Виноградов Иоанн Андреев
Место рождениясело Ставотино, Ярославского уезда
Дата рождения1812
Дата смерти22.12.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Андрей Фёдоров
Мать: Марина Стефанова
Виноградов Иоанн Андреевич (1812 — 1856) Родился в семье дьячка села Ставотина Ярославского уезда Андрея Федоровича. В 1834 году окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. 26 се... Показать все
Образование
1834
окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда.
Бракосочетание
09.09.1834
Работа или профессия
26.09.1834
рукоположен во священника к церкви села Космодемьянского Ярославского уезда
Рождение ребёнка
1836
Сын: Виноградов Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Виноградов Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Виноградова) Екатерина Иоаннова
Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Виноградова) Ольга Иоаннова
Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Виноградова) Любовь Иоаннова
Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Виноградов Алексей Иоаннов
Мать ребёнка: Виноградова (Розова) Ольга Петрова
Смерть
22.12.1856