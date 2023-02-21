Крохта Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохта Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крохта Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Крохта Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крохта Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Крохта Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крохта Александр Васильевич

Отец ребёнка: Крохта Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крохта Василий Иванович

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