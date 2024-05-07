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Пролыгин Алексей Алексеевич

Место рождения

Редькино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Редькино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
С 12.12.1894 ст.

Жена: не указана

Редькина, Медынский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
1894

Жена: Пролыгина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1895 ст.

Дочь: Пролыгина Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Пролыгина Евдокия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.05.1898

Сын: Пролыгин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Пролыгина Евдокия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.1906 ст.

Дочь: Пролыгина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Пролыгина Евдокия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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