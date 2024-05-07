Пролыгин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
С 12.12.1894 ст.
Редькина, Медынский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
10.12.1895 ст.
Дочь: Пролыгина Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Пролыгина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1898
Сын: Пролыгин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Пролыгина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1906 ст.
Дочь: Пролыгина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Пролыгина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно