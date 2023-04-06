Резаев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резаев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Резаев Алексей

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
12.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Большой Сурмет, Абдулинский, Оренбургская область
школа 7 классов
Место жительства
Неизвестно
2-й Безымянный переулок д 2
Смерть
1976
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