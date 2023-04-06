Резаев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Резаев Алексей
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
12.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Большой Сурмет, Абдулинский, Оренбургская область
школа 7 классов
Место жительства
Неизвестно
2-й Безымянный переулок д 2
Смерть
1976