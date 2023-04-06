Долинко Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1974
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец: Долинко Василий
Мать: Долинко Валентина
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Гуская Александра Александровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
2003
Сын: Долинко Иван Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долинко Макар Александрович
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно