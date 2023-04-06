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Долинко Александр Васильевич

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Место рождения

Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Долинко Василий

Мать: Долинко Валентина

Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1999

Дочь: Гуская Александра Александровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
2003

Сын: Долинко Иван Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинко Макар Александрович

Мать ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Развод
Неизвестно

Жена: ?

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