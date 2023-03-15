(Гурулева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гурулева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.12.1894

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурулев Евфимий

Мать: Гурулева ?

Смерть
12.12.1894
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