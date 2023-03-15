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(Гурулева) Ирина
(Гурулева) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
12.12.1894
Пол
Женский
Отец
Гурулев Евфимий
Мать
Гурулева ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гурулев Евфимий
Мать:
Гурулева ?
Смерть
12.12.1894
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