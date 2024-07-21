Лысенков Виталий Иванович
Место рождения
Дата рождения15.06.1913
Дата смерти12.09.1979
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1913
Отец: Лысенков Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1940
Сын: Лысенков Вадим Витальевич
Мать ребёнка: Красюкова Тамара Петровна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Красюкова Тамара Петровна
Смерть
12.09.1979