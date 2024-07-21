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Лысенков Виталий Иванович

Место рождения

Троицк, Троицкий, Челябинская область

Дата рождения

15.06.1913

Дата смерти

12.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1913

Отец: Лысенков Иван Григорьевич

Мать: не указана

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1940

Сын: Лысенков Вадим Витальевич

Мать ребёнка: Красюкова Тамара Петровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1954

Сын: Лысенков Олег Витальевич

Мать ребёнка: Красюкова Тамара Петровна

Смерть
12.09.1979

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