Соловьев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.2006
Сын: Соловьев Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.2014
Дочь: Соловьева Варвара Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности