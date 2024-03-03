Соловьев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.2006

Сын: Соловьев Сергей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.2014

Дочь: Соловьева Варвара Александровна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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