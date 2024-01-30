Слесарев Кузьма Ульянович
мужской, родился Около 1852, Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
умер 05.06.1914 ст.
Супруги
Слесарева Зиновья ЕлисеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Слесарев Пётр Кузьмич28.06.1891 ст. г.р.
Слесарев Степан Кузьмич27.07.1893 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1891 ст.
Мать ребёнка: Слесарева Зиновья Елисеевна
Рождение ребёнка
27.07.1893 ст.
Мать ребёнка: Слесарева Зиновья Елисеевна
Смерть
05.06.1914 ст.