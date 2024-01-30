Слесарев Кузьма Ульянович Около 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Слесарев Кузьма Ульянович

Автор
АЮ
Юринов А.

мужской, родился Около 1852, Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

умер 05.06.1914 ст.

Супруги
Слесарева Зиновья ЕлисеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Слесарев Пётр Кузьмич28.06.1891 ст. г.р.
Слесарев Степан Кузьмич27.07.1893 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слесарева Зиновья Елисеевна

Рождение ребёнка
28.06.1891 ст.

Сын: Слесарев Пётр Кузьмич

Мать ребёнка: Слесарева Зиновья Елисеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Рождение ребёнка
27.07.1893 ст.

Сын: Слесарев Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Слесарева Зиновья Елисеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Смерть
05.06.1914 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.