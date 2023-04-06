Фасий (Познянская) Юлия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фасий (Познянская) Юлия Леонидовна

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

07.08.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1981
Бракосочетание
Между 1997 и 1998

Муж: Фасий Игорь Леонидович

Рождение ребёнка
12.12.1998

Дочь: Фасий Елизавета Игоревна

Отец ребёнка: Фасий Игорь Леонидович

Рождение ребёнка
19.05.2012

Сын: Фасий Данил Игоревич

Отец ребёнка: Фасий Игорь Леонидович

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