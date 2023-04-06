Фасий (Познянская) Юлия Леонидовна
Место рождения
Дата рождения07.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1981
Бракосочетание
Между 1997 и 1998
Рождение ребёнка
12.12.1998
Дочь: Фасий Елизавета Игоревна
Отец ребёнка: Фасий Игорь Леонидович
Рождение ребёнка
19.05.2012
Сын: Фасий Данил Игоревич
Отец ребёнка: Фасий Игорь Леонидович