Куликов Павел Алексевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Куликова Мария Павловна
Мать ребёнка: Куликова Федора Григорьевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Куликова Федора Григорьевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куликов Прокопий Павлович
Мать ребёнка: Куликова Федора Григорьевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Куликова Мария Павловна
Мать ребёнка: Куликова Федора Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Житьево