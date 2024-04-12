Малышев Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.12.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1939
Рождение ребёнка
12.02.1962
Дочь: Никитина Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Малышева Валентина Ивановна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.04.1968
Дочь: Тихомирова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Малышева Валентина Ивановна
Большой Камень, Большой Камень, Приморский край