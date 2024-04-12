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Малышев Владимир Владимирович

Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1939

Отец: Малышев Владимир Алексеевич

Мать: Малышева Зоя Елисеевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1962

Дочь: Никитина Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Малышева Валентина Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.04.1968

Дочь: Тихомирова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Малышева Валентина Ивановна

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
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