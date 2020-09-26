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Рево Евгений Владимирович

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Место рождения

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.08.1938

Дата смерти

26.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1938

Отец: не указан

Мать: Рево Антонина (Нина)

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Фрунзе, Киргизия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1967

Сын: Рево Сергей

Мать ребёнка: не указана

Фрунзе, Киргизия
Фрунзе-Бишкек Киргизия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.09.2020
Сарыозек, Алматинская область, Казахстан
Сарыозек, Алматинская область, Казахстан
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