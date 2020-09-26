Рево Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.08.1938
Дата смерти26.09.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1938
Отец: не указан
Мать: Рево Антонина (Нина)
Рождение ребёнка
17.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Фрунзе, Киргизия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1967
Сын: Рево Сергей
Мать ребёнка: не указана
Фрунзе, Киргизия
Фрунзе-Бишкек Киргизия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.09.2020
Сарыозек, Алматинская область, Казахстан
Сарыозек, Алматинская область, Казахстан