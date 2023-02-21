Гробова Васса Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Гробов Устин Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1918
Дочь: Фомина Анастасия Устиновна
Отец ребёнка: Гробов Устин Иванович
по метрикам рождение 28.12.1918г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Устиновна
Отец ребёнка: Гробов Устин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поплея (Полина) Устиновна
Отец ребёнка: Гробов Устин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гробов Милентий Устинович
Отец ребёнка: Гробов Устин Иванович
Смерть
После 1948
Укурей, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край