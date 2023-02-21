Гробова Васса Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гробова Васса Феодоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гробов Тимофей Устинович

Отец ребёнка: Гробов Устин Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.01.1918

Дочь: Фомина Анастасия Устиновна

Отец ребёнка: Гробов Устин Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
по метрикам рождение 28.12.1918г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Устиновна

Отец ребёнка: Гробов Устин Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поплея (Полина) Устиновна

Отец ребёнка: Гробов Устин Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гробов Милентий Устинович

Отец ребёнка: Гробов Устин Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
После 1948
Укурей, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
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