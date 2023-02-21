Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1888

Дата смерти

01.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1888

Отец: Веселицкий Илья (Илия) Ильич (Ильин)

Мать: Веселицкая Анна Павловна

Рождение ребёнка
25.02.1926

Дочь: Зоя Поликарповна

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1927

Дочь: Миронова Галина Поликарповна

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брагина Валентина Поликарповна

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Поликарповна

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неганов Михаил Поликарпович

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неганов Сергей Поликарпович

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неганов Николай Поликарпович

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неганов Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.12.1960
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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