Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1888
Дата смерти01.12.1960
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1888
Рождение ребёнка
25.02.1926
Дочь: Зоя Поликарповна
Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
23.02.1927
Дочь: Миронова Галина Поликарповна
Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брагина Валентина Поликарповна
Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Поликарповна
Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неганов Михаил Поликарпович
Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неганов Сергей Поликарпович
Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неганов Николай Поликарпович
Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неганов Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович
Смерть
01.12.1960
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область