Истомина (Зарбашева) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Сын: Зарбашев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Истомин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Пугачева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Истомин Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.04.1953
Дочь: Бондаренко Галина Ивановна
Отец ребёнка: Истомин Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.07.1954
Дочь: Истомина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Истомин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно