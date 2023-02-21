Истомина (Зарбашева) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Зарбашева) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зарбашев Алексей Григорьевич

Мать: Зарбашева Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Зарбашев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Истомин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Пугачева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Истомин Иван Петрович

Рождение ребёнка
12.04.1953

Дочь: Бондаренко Галина Ивановна

Отец ребёнка: Истомин Иван Петрович

Рождение ребёнка
?.07.1954

Дочь: Истомина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Истомин Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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