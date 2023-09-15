Тимоничева (Ромашева) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимоничева (Ромашева) Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимоничев Константин Иванович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.11.1911 ст.

Сын: Тимоничев Николай Константинович

Отец ребёнка: Тимоничев Константин Иванович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1913 ст.

Сын: Тимоничев Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Тимоничев Константин Иванович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.07.1915 ст.

Сын: Тимоничев Александр Константинович

Отец ребёнка: Тимоничев Константин Иванович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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