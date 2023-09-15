Тимоничева (Ромашева) Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1911 ст.
Сын: Тимоничев Николай Константинович
Отец ребёнка: Тимоничев Константин Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1913 ст.
Сын: Тимоничев Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Тимоничев Константин Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1915 ст.
Сын: Тимоничев Александр Константинович
Отец ребёнка: Тимоничев Константин Иванович
Смерть
Неизвестно