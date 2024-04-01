Фещенко (Мурзенко) Дора Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1946
Дочь: Важненко (Фещенко) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Фещенко Александр Маркович
Ровно, Рівненська область
Смерть
Неизвестно