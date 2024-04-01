Фещенко (Мурзенко) Дора Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко (Мурзенко) Дора Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенко Александр Маркович

Рождение ребёнка
18.07.1946

Дочь: Важненко (Фещенко) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Фещенко Александр Маркович

Ровно, Рівненська область
Смерть
Неизвестно

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