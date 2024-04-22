Фатхулло Сайфуллович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1834
Сын: Сафгулло Сайфуллович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Газибуль
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
10.03.1851 ст.
Мать ребёнка: Гайниямал Искандеровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Магруй Фатхулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайниямал Искандеровна
Смерть
Неизвестно