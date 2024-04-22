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Фатхулло Сайфуллович

Место рождения

Айшияз, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ХФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Айшияз, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Сафгулло Сайфуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Газибуль

Мать ребёнка: не указана

Айшияз, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Самигулла Фатхуллович

Мать ребёнка: не указана

Айшияз, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1851 ст.

Сын: Хакимулла Фатхуллович

Мать ребёнка: Гайниямал Искандеровна

Айшияз, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Магруй Фатхулловна

Мать ребёнка: не указана

Айшияз, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайниямал Искандеровна

Смерть
Неизвестно
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