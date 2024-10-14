Мяздриков Сергей Григорьевич 1769 — найти родственников по фамилии на Familio

Мяздриков Сергей Григорьевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1769

умер 1848

Отец
Мяздриков Григорий Федорович1725 г.р.
Мать
Мяздрикова Пелагея Матвеевна1732 г.р.
Супруги
Мяздрикова Авдотья Федотовна1769 г.р.
Дети
Мяздриков Петр Сергеевич1789 г.р.
(Мяздрикова) Екатерина Сергеевна1790 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Мяздриков Григорий Федорович

Мать: Мяздрикова Пелагея Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мяздрикова Авдотья Федотовна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мяздриков Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Мяздрикова Авдотья Федотовна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Мяздрикова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Мяздрикова Авдотья Федотовна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Мяздрикова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Мяздрикова Авдотья Федотовна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мяздриков Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Мяздрикова Авдотья Федотовна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Мяздриков Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Мяздрикова Авдотья Федотовна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Мяздриков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Мяздрикова Авдотья Федотовна

Смерть
1848

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