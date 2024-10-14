Мяздриков Сергей Григорьевич
мужской, родился 1769
умер 1848
ОтецМяздриков Григорий Федорович1725 г.р.
МатьМяздрикова Пелагея Матвеевна1732 г.р.
Супруги
Мяздрикова Авдотья Федотовна1769 г.р.
Дети
Мяздриков Петр Сергеевич1789 г.р.
(Мяздрикова) Екатерина Сергеевна1790 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Мяздрикова Авдотья Федотовна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Мяздрикова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Мяздрикова Авдотья Федотовна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Мяздрикова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Мяздрикова Авдотья Федотовна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мяздриков Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Мяздрикова Авдотья Федотовна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Мяздриков Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Мяздрикова Авдотья Федотовна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мяздриков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Мяздрикова Авдотья Федотовна
Смерть
1848