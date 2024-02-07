Алексеев Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Алексей Петрович

Мать: Алексеева Раиса

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