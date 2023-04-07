Клярович (Клярович) Мария Максимилиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Клярович Максимилиан Иванович
Мать: Клярович Мария
Рождение ребёнка
1900
Сын: Александров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Александров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ульянова Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Александров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александрова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Александров Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1907
Сын: Александров Серафим Николаевич
Отец ребёнка: Александров Николай Иванович
Усолье Сызранского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пономарёва Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Александров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Александрова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Александров Николай Иванович
Место жительства
После 1917
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
1922
Работа или профессия
По 1944
ГУЛАГ
заключённая | Должность: заключённая
Работа или профессия
Неизвестно
директор школы для взрослых | Должность: директор школы для взрослых
Работа или профессия
Неизвестно
заключённая
Смерть
1949