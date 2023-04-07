Клярович (Клярович) Мария Максимилиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клярович (Клярович) Мария Максимилиановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Клярович Максимилиан Иванович

Мать: Клярович Мария

Рождение ребёнка
1900

Сын: Александров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Александров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ульянова Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александрова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1907

Сын: Александров Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Александров Николай Иванович

Усолье Сызранского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пономарёва Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Александрова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай Иванович

Место жительства
После 1917
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
1922
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Работа или профессия
По 1944
ГУЛАГ
заключённая | Должность: заключённая
Работа или профессия
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
директор школы для взрослых | Должность: директор школы для взрослых
Работа или профессия
Неизвестно
заключённая
Смерть
1949
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