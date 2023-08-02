Нестерович (Писарчикова) Виктория Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестерович (Писарчикова) Виктория Семеновна

Нестерович (Писарчикова) Виктория Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1853 ст.

Муж: Нестерович Якуб Иванович

Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Чернявская Елисавета Иаковлева

Отец ребёнка: Нестерович Якуб Иванович

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Малько Павлина Иаковлева

Отец ребёнка: Нестерович Якуб Иванович

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Магдулино, Мядельский район, Минская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close