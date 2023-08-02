Нестерович (Писарчикова) Виктория Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1853 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Чернявская Елисавета Иаковлева
Отец ребёнка: Нестерович Якуб Иванович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Малько Павлина Иаковлева
Отец ребёнка: Нестерович Якуб Иванович
Смерть
Неизвестно