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Кованько Семен Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кованько Григорий Иванович

Мать: Кованько Евдокия

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