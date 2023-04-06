Семенов Кондратий
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.07.1880 ст.
Жена: Петрова Феодосья
Рождение ребёнка
27.11.1881 ст.
Сын: Кондратьев Андрей Кондратьевич
Мать ребёнка: Петрова Феодосья
Рождение ребёнка
28.09.1883 ст.
Сын: Кондратьев Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Петрова Феодосья
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кондратьев Григорий Кондратьевич
Мать ребёнка: Петрова Феодосья
Рождение ребёнка
1901 или 1902
Сын: Кондратьев Тарас Кондратьевич
Мать ребёнка: Петрова Феодосья
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кондратьев Афанасий Кондратьевич
Мать ребёнка: Петрова Феодосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Автоном Кондратьевич
Мать ребёнка: Петрова Феодосья
Смерть
Неизвестно