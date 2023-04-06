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Семенов Кондратий

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Место рождения

Пожарбоси, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Семен

Мать: не указана

Пожарбоси, Канашский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
09.07.1880 ст.

Жена: Петрова Феодосья

Пожарбоси, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1881 ст.

Сын: Кондратьев Андрей Кондратьевич

Мать ребёнка: Петрова Феодосья

Рождение ребёнка
28.09.1883 ст.

Сын: Кондратьев Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Петрова Феодосья

Пожарбоси, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кондратьев Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: Петрова Феодосья

Рождение ребёнка
1901 или 1902

Сын: Кондратьев Тарас Кондратьевич

Мать ребёнка: Петрова Феодосья

Пожарбоси, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кондратьев Афанасий Кондратьевич

Мать ребёнка: Петрова Феодосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Автоном Кондратьевич

Мать ребёнка: Петрова Феодосья

Пожарбоси, Канашский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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