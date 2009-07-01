Вишневский Геннадий (Гений) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1927
Дата смертиОколо ?.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1927
Рождение ребёнка
20.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около ?.07.2009