Вишневский Геннадий (Гений) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневский Геннадий (Гений) Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1927

Дата смерти

Около ?.07.2009

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1927

Отец: Вишневский Пётр Емельянович

Мать: Вишневская Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
20.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около ?.07.2009
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