Бланк Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бланк Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

13.10.1885

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Бланк Борис

Мать: Бланк Анна

Смерть
13.10.1885
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