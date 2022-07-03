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Малозёмов Степан Ильич
Малозёмов Степан Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.07.2022
Пол
Мужской
Отец
Малозёмов Илья Сергеевич
1992 г.р.
Мать
Малозёмова (Матказиева) Алина (Алмакан) Усенкуловна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
03.07.2022
Отец:
Малозёмов Илья Сергеевич
Мать:
Малозёмова Алина Усенкуловна
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