Бердников Феодосий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердников Феодосий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Бердников Игнатий Еремеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Бердников Григорий Феодосьевич

Мать ребёнка: Бердникова Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Бердников Фатей Феодосьевич

Мать ребёнка: Бердникова Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Бердников Демид Феодосьевич

Мать ребёнка: Бердникова Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Бердников Савин Феодосьевич

Мать ребёнка: Бердникова Феодосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердникова Феодосия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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