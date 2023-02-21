Бердников Феодосий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Бердников Игнатий Еремеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Бердников Григорий Феодосьевич
Мать ребёнка: Бердникова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Бердников Фатей Феодосьевич
Мать ребёнка: Бердникова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Бердников Демид Феодосьевич
Мать ребёнка: Бердникова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Бердников Савин Феодосьевич
Мать ребёнка: Бердникова Феодосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно