Дорогин Трофим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорогина Анна Никитична
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
22.07.1912 ст.
Дочь: (Дорогина) Параскева Трофимовна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Никитична
Смерть
Неизвестно