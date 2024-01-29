Дорогин Трофим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогин Трофим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Анна Никитична

Место жительства
1912
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1912 ст.

Дочь: (Дорогина) Параскева Трофимовна

Мать ребёнка: Дорогина Анна Никитична

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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