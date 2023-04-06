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Попок Петр Иванович

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Место рождения

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.10.1934

Дата смерти

13.01.1991

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1934

Отец: Попок Иван Кириллович

Мать: Попок Мария Алексеевна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попок Галина Иустиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попок Галина Иустиновна

Смерть
13.01.1991
Уштобе, Каратальский район, Жетысуская область
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