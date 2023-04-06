Попок Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.10.1934
Дата смерти13.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1934
Отец: Попок Иван Кириллович
Мать: Попок Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
10.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попок Галина Иустиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попок Галина Иустиновна
Смерть
13.01.1991
Уштобе, Каратальский район, Жетысуская область