Адамович Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамович Василий
Мать ребёнка: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Адамович) Зинаида
Мать ребёнка: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Адамович) Нина
Мать ребёнка: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамович Вячеслав
Мать ребёнка: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамович Иван
Мать ребёнка: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно