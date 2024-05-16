Адамович Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Адамович Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамович Василий

Мать ребёнка: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Адамович) Зинаида

Мать ребёнка: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Адамович) Нина

Мать ребёнка: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамович Вячеслав

Мать ребёнка: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамович Иван

Мать ребёнка: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна

Смерть
Неизвестно

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