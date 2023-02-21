Животенко Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животенко Иван Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1912

Отец: Животенко Афанасий Ильич

Мать: Домникия Терентьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-XFW4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-PF5Y
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкасская область
Смерть
Неизвестно
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