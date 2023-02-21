Животенко Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1912
Отец: Животенко Афанасий Ильич
Мать: Домникия Терентьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-XFW4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-PF5Y
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Черкасская область
Смерть
Неизвестно