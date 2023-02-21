Петряшев Емельян Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: Петряшев Федор
Мать: не указана
Вологодская губ., Никольский уезд, Пермасская вол., починок Петровский РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат, ящик 2647-П, л. 627
Военная служба
09.08.1915 ст.
Ранение/контузия. РГВИА ф. 16196, оп. 1., д. 280396, л. 201об-202
Военная служба
19.09.1915
Выписан из Лазарета. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат, ящик 2647-П, л. 627
Смерть
Неизвестно