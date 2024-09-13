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Золотова Марина Тихомирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

01.12.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Илья Никитин

Отец ребёнка: Золотов Никита Петров

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Василий Никитин

Отец ребёнка: Золотов Никита Петров

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Никита Петров

Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Золотов Григорий Никитин

Отец ребёнка: Золотов Никита Петров

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
01.12.1880 ст.
Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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