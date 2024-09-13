Золотова Марина Тихомирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800 ст.
Дата смерти01.12.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Илья Никитин
Отец ребёнка: Золотов Никита Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Золотов Никита Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1839
Отец ребёнка: Золотов Никита Петров
Смерть
01.12.1880 ст.