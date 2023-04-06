Извекова (Рычка) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Рычка) Анна Степановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1884

Отец: Извеков Стефан Афанасьевич

Мать: Извекова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Галина Несторовна

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Рождение ребёнка
12.01.1909

Дочь: Нина Несторовна

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Рычка Григорий Несторович

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Богоявленский собор, Бердянск
Рождение ребёнка
31.12.1912

Сын: Рычка Василий Несторович

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Богоявленский собор, Бердянск
Рождение ребёнка
03.02.1915

Дочь: Агафия Несторовна

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Богоявленская церковь, Бердянск, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меснянкина Мария Несторовна

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Berdiansk, Zaporizhia, Ucrania, Sowjetunion
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