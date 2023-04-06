Извекова (Рычка) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения04.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1884
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Галина Несторовна
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Рождение ребёнка
12.01.1909
Дочь: Нина Несторовна
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1910
Сын: Рычка Григорий Несторович
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Богоявленский собор, Бердянск
Рождение ребёнка
31.12.1912
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Богоявленский собор, Бердянск
Рождение ребёнка
03.02.1915
Дочь: Агафия Несторовна
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Богоявленская церковь, Бердянск, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меснянкина Мария Несторовна
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Смерть
Неизвестно
Berdiansk, Zaporizhia, Ucrania, Sowjetunion