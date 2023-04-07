Шабарина Зинаида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабарина Зинаида Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1951

Отец: Сысуев Матвей Иванович

Мать: Сысеува Елена Петровна

Рождение ребёнка
06.08.1970

Дочь: Гончарова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Артюхов Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1981

Дочь: Шабарина Олеся Викторовна

Отец ребёнка: Шабарин Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабарин Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхов Николай Иванович

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