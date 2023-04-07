Шабарина Зинаида Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1951
Отец: Сысуев Матвей Иванович
Мать: Сысеува Елена Петровна
Рождение ребёнка
06.08.1970
Дочь: Гончарова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Артюхов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1981
Дочь: Шабарина Олеся Викторовна
Отец ребёнка: Шабарин Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно