(Сайфутдинова) Шаргия Гайфуллевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти07.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Фаткуллин Гайфулла
Мать: Умлибану
Сын: Сайфутдинов Хажи Нурмухаметович
Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович
Сын: Сайфутдинов Шаймухамет Нурмухаметович
Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович
Сын: Сайфутдинов Ахат Нурмухаметович
Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович
Сын: Сайфутдинов Ахат Нурмухаметович
Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович
Дочь: Салима Нурмухаметовна
Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович
Дочь: Галия Нурмухаметовна
Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович
Дочь: Субхангулова Сатира Нурмухаметовна
Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович
Сын: Сайфутдинов Фазыльян Нурмухаметович
Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович
Дочь: Наиля Нурмухаметовна
Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович