(Сайфутдинова) Шаргия Гайфуллевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сайфутдинова) Шаргия Гайфуллевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

07.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Фаткуллин Гайфулла

Мать: Умлибану

Рождение ребёнка
1913

Сын: Сайфутдинов Хажи Нурмухаметович

Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Сайфутдинов Шаймухамет Нурмухаметович

Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Сайфутдинов Ахат Нурмухаметович

Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович

Рождение ребёнка
18.03.1918

Сын: Сайфутдинов Ахат Нурмухаметович

Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Салима Нурмухаметовна

Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Галия Нурмухаметовна

Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович

Рождение ребёнка
01.04.1929

Дочь: Субхангулова Сатира Нурмухаметовна

Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович

Рождение ребёнка
28.02.1935

Сын: Сайфутдинов Фазыльян Нурмухаметович

Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович

Рождение ребёнка
15.02.1939

Дочь: Наиля Нурмухаметовна

Отец ребёнка: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович

Смерть
07.04.1990
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