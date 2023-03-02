Фомичева (Фомичева) Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева (Фомичева) Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1896

Дата смерти

20.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1896

Отец: Фомичев (фомичев) Василий

Мать: Фомичев Варвара

Рождение ребёнка
07.11.1917

Дочь: Самакаев Раиса

Мать ребёнка: Фомичева Марфа

Рождение ребёнка
22.05.1925

Дочь: Чикмарева Валентина

Мать ребёнка: Фомичева Марфа

Рождение ребёнка
05.03.1927

Сын: Фомичев (фомичев) Евгений (Генадий)

Мать ребёнка: Фомичева Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомичева Марфа

Смерть
20.01.1968
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