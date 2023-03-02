Фомичева (Фомичева) Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1896
Дата смерти20.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1896
Отец: Фомичев (фомичев) Василий
Мать: Фомичев Варвара
Рождение ребёнка
07.11.1917
Дочь: Самакаев Раиса
Мать ребёнка: Фомичева Марфа
Рождение ребёнка
22.05.1925
Дочь: Чикмарева Валентина
Мать ребёнка: Фомичева Марфа
Рождение ребёнка
05.03.1927
Сын: Фомичев (фомичев) Евгений (Генадий)
Мать ребёнка: Фомичева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомичева Марфа
Смерть
20.01.1968