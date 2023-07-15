Гонин Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гонин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гонина Марфа Федорова
Мать ребёнка: Гонина Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей Федоров
Мать ребёнка: Гонина Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гонин Демид Федоров
Мать ребёнка: Гонина Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
18.12.1913
Мать ребёнка: Гонина Ирина Иосифовна
Смерть
Неизвестно