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Гонин Федор Дмитриевич

Место рождения

Ключики, Кунгурский округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гонин Дмитрий

Мать: не указана

Ключики, Кунгурский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гонина Марфа Федорова

Мать ребёнка: Гонина Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей Федоров

Мать ребёнка: Гонина Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гонин Демид Федоров

Мать ребёнка: Гонина Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Гонин Николай Федорович

Мать ребёнка: Гонина Ирина Иосифовна

Ключики, Кунгурский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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