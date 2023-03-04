Нессон (Степанова) Анастасия Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.06.198
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нессон Антип Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нессон Антип Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гыня ?
Отец ребёнка: Нессон Антип Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сахаровка, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
23.06.198
Возможно год смерти - 1988