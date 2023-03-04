Нессон (Степанова) Анастасия Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нессон (Степанова) Анастасия Гурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.06.198

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Гурий Степанович

Мать: Степанова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нессон Борис Антипович

Отец ребёнка: Нессон Антип Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нессон Николай Антипович

Отец ребёнка: Нессон Антип Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гыня ?

Отец ребёнка: Нессон Антип Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нессон Антип Архипович

Место жительства
Неизвестно
Сахаровка, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
23.06.198
Возможно год смерти - 1988
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