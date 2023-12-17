Поспелов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поспелова Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поспелова Вера Георгиевна
Смерть
Неизвестно