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Поспелов Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поспелов Александр Александрович

Мать: Поспелова (Баринова) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поспелова Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поспелова Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поспелова Вера Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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